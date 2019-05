Decreto Sicurezza bis | Salvini | rinvio sarebbe favore a camorristi

Tria : «Niente coperture per il dl famiglia 80 euro sbagliati - saranno riassorbiti» Duello sulla sicurezza - il Decreto slitta : Il ministro dell’Economia fa slittare il provvedimento caro al M5S, che lo smentisce. Poi l’attacco agli 80 euro di Renzi: «Costarono 10 miliardi, poco prima delle europee 2014»

Di Maio : “M5s partito delle procure? Lega paranoica. Dubbi del Colle sul Decreto Sicurezza”. Ma Salvini : “Limato e pronto” : La Lega sta diventando “paranoica” e il “nervosismo” del Carroccio è “da campagna elettorale”. Dopo il litigio in Consiglio dei ministri sul decreto Sicurezza bis, Luigi Di Maio invita l’alleato di governo ad abbassare i toni e avverte: “Io voglio andare avanti, ma non si può minacciare una crisi di governo ogni giorno…”. Politica | Di F. Q.. ...

Conte in Cdm : "Sul Decreto Sicurezza bis <br>segnalate delle criticità dal Colle" : Aggiornamento ore 23:00 - Durante il Consiglio dei Ministri che si è tenuto questa sera e che, al contrario di quello delle 16 durato appena venti minuti, è andato avanti per qualche ora, sono state approvate alcune nomine: quella del generale di corpo d'armata Giuseppe Zafarana alla guida della Guardia di Finanza, quella di Biagio Mazzotta come segretario generale della Ragioneria di Stato e quella di Pasquale Tridico come Presidente ...

