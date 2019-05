Benevento | fa finta di essere un poliziotto e ricatta i clienti delle prostitute

ilgiornale

(Di martedì 21 maggio 2019) Ignazio Riccio Il malvivente fotografava le sue vittime chiedendo dei soldi per evitare di far circolare le immagini sui social network Nei mesi scorsi si era fintoperrepersone e per estorcere loro del denaro. Questa mattina è stato arrestato un 52enne dicon precedenti penali, ritenuto responsabile dei reati di estorsione continuata e falsità materiale commessa da privato. L’uomo aveva avvicinato e fotografato diversiche vendono il loro corpo nei pressi della stazione ferroviaria, facendosi consegnare dei soldi sotto la minaccia di far circolare le immagini sui social network e di farle arrivare alle famiglie. Un piano studiato nei minimi dettagli per impaurire i malcapitati e costringerli a sborsare il denaro richiesto. Per rendere ancora più credibile il suo status di, il malvivente redigeva dei ...