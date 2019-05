Agcom diffida il Tg2 | “Viola par condicio | episodi reiterati e non occasionali”

ilfogliettone

(Di martedì 21 maggio 2019) L'il Tg2, rilevando "manifeste violazioni" delle norme della par. Nella riunione di ieri, l'Autorità si è soffermata in particolare sull'edizione di prima serata di venerdì 17,dopo le contestazioni già avviate per le edizioni dei giorni precedenti, sottolineando che "i servizi in questione, in ragione della natura incompleta, parziale e non obiettiva delle informazioni riportate - anche per l'omissione di parti significative di dichiarazioni di terzi e la conseguente distorsione del messaggio generale - rischiano di 'determinare, anche indirettamente, situazioni di vantaggio o di svantaggio, per determinate forze politiche' che la normativa citata vieta espressamente all'interno dei notiziari.Peraltro, nel provvedimento dil'Autorità ha peraltro rilevato come "la ripetizione dei medesimi contenuti incompleti, parziali e non obiettivi, riferiti a ...

