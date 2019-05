Messi a quota 50 gol stagionali Ecco i più belli della sua ineguagliabile carriera

gqitalia

(Di lunedì 20 maggio 2019) Difficile trovare parole ancora non dette per definire il talento di Lionel, gli aggettivi spesi sono stati tantissimi, per non dire dei superlativi. Mai visto una come l’argentino primasua ascesa con il Barcellona, come mai ci sarà un altroin futuro, nonostante tra le giovani leve i fuoriclasse non manchino (Mbappè su tutti). Al netto dell’eccellenza tecnica del nativo di Rosario, una delle sue doti che più impressionano è la continuità mostrata nell’arcosua, a partire dal primo sigillo firmato in maglia blaugrana il 1 maggio del 2005 contro l’Albacete, con un morbido piatto sinistro a scavalcare il portiere su assist (delizioso pallonetto) di Ronaldinho. Un flash in cui è racchiuso il passaggio di testimone tra due geni del calcio, che hanno portato il Barcellona sul tetto del mondo (nell'erasono finite in bacheca 4 Champions League, 10 ...

Omantini : RT @FLC_CGIL_Fr: ??I 42050 posti liberati da pensionamenti ordinari è da quota 100 vanno messi a disposizione del trasferimento e delle immi… - FLC_CGIL_Fr : ??I 42050 posti liberati da pensionamenti ordinari è da quota 100 vanno messi a disposizione del trasferimento e del… -