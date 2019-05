Mamma a passeggio col figlio sulla spiaggia si trova di fronte uno ‘sheepshead’ | il pesce

meteoweb.eu

(Di lunedì 20 maggio 2019) Unalungo lacon il suo bambino si èta diad unche l’ha lasciata a bocca aperta, letteralmente. Si tratta di un esemplare ‘strano’ e particolare con una dentatura dall’aspetto quasi umano. Maleah Burrows, 31 anni, ha dichiarato di non aver mai visto nulla del genere. E’ accaduto lungo le rive dell’isola di St. Simon in Georgia, negli Stati Uniti. “Stavamo camminando lungo laquando qualcosa lasciato dalle onde ha catturato la nostra attenzione“, ha raccontato la donna. “Avvicinandoci, ho visto tutti i denti e sono rimasta scioccata perché non avevo mai visto niente del genere!” Ciò a cui si sonoti diMaleahe il suo bambino è un Archosargus probatocephalus, detto in inglese sheepshead, unmarino della famiglia degli Sparidae. “Aveva delle grosse ...

