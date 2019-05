Il poker in Red Dead Online non è disponibile in alcuni paesi

eurogamer

(Di lunedì 20 maggio 2019) L'ultimo aggiornamento di Redapporta alcune funzionalità e elementi molto richiesti dai fan, come i poncho e le nuove missioni. Ma l'attività che molti fan erano entusiasti di provare era il. Sfortunatamente, a seconda di dove vivete potreste non essere in grado di giocare asu Red, segnala Kotaku.La scorsa settimana, Rockstar ha rimosso il tag beta da Rede nel processo ha lanciato un massiccio aggiornamento che ha risolto numerosi bug, aggiunto nuovi contenuti e bilanciato alcune abilità e armi. Nel complesso, l'aggiornamento è stato celebrato nella community come un positivo passo in avanti per il gioco. Magiocatori del selvaggio West virtuale, non riescono a giocare a.All'inizio,pensavano che potesse essere un bug o forse non erano andati nel posto giusto. Ma dopo aver contattato il supporto di Rockstar i fan ...

Eurogamer_it : In alcuni paesi non è disponibile il poker in #RedDeadOnline. - GiuseppeTuriaco : RT @RockstarGames: In Red Dead Online arrivano tanti nuovi contenuti: nuove missioni della Trama in cooperativa, attività per il Free Roam,… - infoitscienza : Red Dead Online: poker bloccato da leggi locali in diversi paesi -