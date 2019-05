Federica Caracó | Michela D' Antó | il loro algoritmo geniale dimezza le radiazioni della TAC

Blastingnews

(Di lunedì 20 maggio 2019)D', giovani donne e valide scienziate cliniche con uno studio sulleTAC. È proprio ache va il prestigioso premio HTC (Health Techology Challenge) per l'chel'esposizione alleemesse dalla TAC senza intaccare minimamente la qualità delle immagini. Un importante traguardo per la medicina e l'ingegneria biomedica, capaci di lavorare insieme a beneficio del paziente ecura.: donne STEM per una Medicina migliore Due giovanissime ingegneri cliniche capaci di far dialogare in maniera proficua la ricerca con l'Università. Succede in Italia grazie a due giovanissime donne STEM,D'Fondazione G. Pascale è in forza all'Istituto Nazionale dei Tumori IRCCS,lavora presso l'Università Federico II di Napoli. Insieme hanno studiato e ...

