Sea Watch | Finanza sequestra la nave | sbarcano i migranti

Sea Watch - la guardia di finanza sequestra la nave a Lampedusa : sbarcano i 47 migranti : Scatta il sequestro della Sea Watch ferma da due giorni al largo di Lampedusa e i 47 migranti a bordo vengono fatti sbarcare. La svolta arriva nonostante il no ripetuto per tutto il giorno da Matteo...

