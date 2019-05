Come il linguaggio plasma il nostro modo di giocare - editoriale

eurogamer

(Di domenica 19 maggio 2019) Le prime parole inglesi che ho imparato sono state “register” e “not yet”.A quel tempo non capivo molto bene il loro significato. Sapevo soltanto che i miei CD-ROM pieni di demo avevano tutti la stessa schermata iniziale con due pulsanti. Quello con la dicitura “Register” apriva una spaventosa finestra piena di parole straniere. Cliccare invece sul pulsante “Not yet”, d'altra parte, mi permetteva diancora un po'. Ero una bambina italiana di cinque anni e non c'erano videogiochi nella mia lingua. Così giocavo a quello che potevo: platform e dress-up games, sparatutto verticali e puzzle. E ripetevo sempre gli stessi livelli, perché l'idea di aprire un menu per salvare i progressi era un concetto a me del tutto estraneo. Leggi altro...

