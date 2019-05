Caserta | bulli sempre più giovani | 11enni aggrediscono coetanei

ilgiornale

(Di domenica 19 maggio 2019) Federico Garau Un gruppetto di compagni di scuola stava passeggiando per strada, quando è scattata la violenza. Una bimba di 11 anni chiama in lacrime la madre al telefono, chiedendo aiuto Asi torna a parlare del fenomeno baby gang e di violenza frassimi. L'episodio a cui stavolta si fa riferimento è avvenuto nella serata di ieri, intorno alle 20, ed in pieno centro cittadino. Secondo quanto riferito dalla stampa locale, alcuni compagni di scuola, appena, stavano facendo una passeggiata prima di ritornare alle rispettive case per l'ora di cena, quando sono stati aggrediti. Ad un certo punto, infatti, i ragazzini si sono imbattuti in un gruppo diche, senza mostrare la minima esitazione, li ha circondati. Prima sono volati diversi insulti, poi il branco ha deciso di ricorrere alla violenza. Ad esser preso di mira un bambino di 11 anni, che è ...