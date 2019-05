Call of Duty Black Ops 5 | Campagna | nuovo sviluppatore | data di uscita ed altro

gamerbrain

(Di domenica 19 maggio 2019) Alla fine del 2019 potremo mettere le mani su uncapitolo della serieof, che non saràOps 4, in quanto come da tradizione si alterna ad altre saghe del suddetto franchise. Nonostante non sappiamo ancora molto sul capitolo di quest’anno, Activision ha già iniziato a parlare delOps 5 che arriverà nel 2020.ofOps 5 free to play? In un recente incontro con gli azionisti, è emerso cheOps 4 è stato tutt’che brillante, le vendite non hanno soddisfatto le aspettative dell’azienda, al punto che la serie proseguirà ma con cambiamenti radicali. Pare che Activision stia pensando di rendere il franchise in futuro “free to play“, come Fortnite e Apex Legends, monetizzando dalle microtransazioni piuttosto che dall’acquisto del gioco.ofOps 5 ...

