Nadal batte Tsitsipas in due set e va in finale

LIVE Internazionali d’Italia 2019 in DIRETTA : Nadal disintegra Chardy. Federer avanza senza problemi battendo Sousa. A breve Djokovic : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di una giornata che definire particolare è poco per gli Internazionali d’Italia 2019 di tennis. Sui campi del Foro Italico assisteremo ad uno spettacolo in due atti in cui gran parte degli attori sul palcoscenico di Roma saranno protagonisti di due match nello stesso giorno, visto che la pioggia caduta incessantemente ieri sulla Capitale ha portato ad questa vera e propria scorpacciata di ...

Tennis - Masters 1000 Madrid 2019 : Stefanos Tsitsipas fa l’impresa - batte Rafael Nadal e conquista la finale contro Djokovic : Il greco Stefanos Tsitsipas (n.9 del mondo) realizza il sogno: battere il n.2 ATP Rafael Nadal sulla terra rossa del Masters 1000 di Madrid (Spagna) e conquistare a 20 anni il secondo atto conclusivo in carriera dove lo attende il n.1 del ranking Novak Djokovic. Una partita di grande intensità quella andata in scena al “Manolo Santana”. L’ha spunta il “nuovo che avanza” 6-4 2-6 6-3 in 2 ore e 36 minuti di partita. ...

ATP Madrid – Nadal batte Tiafoe : il maiorchino vola ai quarti di finale in due set : Rafa Nadal accede ai quarti di finale dell’ATP di Madrid: il tennista maiorchino supera lo statunitense Francese Tiafoe in due set Non è al meglio per un virus che lo ha colpito prima dell’inizio del torneo, ma Rafa Nadal sulla terra rossa detta legge. Il tennista maiorchino, numero 2 della classifica mondiale maschile, ha superato Frances Tiafoe negli ottavi di finale dell’ATP di Madrid. Nadal si è imposto in 1 ora e 35 minuti, ...

Che battaglia il derby dei baby : Sinner doma Musetti - Piccioni - . Emilio Sanchez : 'Nadal? È lui il big da battere a Roma' - Lobasso - . Fognini ... : Da noi si è vinto di più, ma io guardo al futuro, non al passato» [...] Fognini vede la top 10 dalla terra alla… luna, Riccardo Crivelli, Gazzetta dello Sport, Il paradiso non è un luogo, ma uno ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 : i favoriti. Nadal è l’uomo da battere. Djokovic e Thiem primi rivali e Fognini sogna al Foro Italico : Gli Internazionali d’Italia 2019 sono ormai alle porte. Il torneo maschile comincerà ufficialmente sabato con le qualificazioni, ma già da domenica ci saranno alcuni match del tabellone principale. Al Foro Italico saranno presenti con ogni probabilità tutti i migliori del mondo, ad eccezione del solo Roger Federer, che dopo Madrid giocherà nuovamente al Roland Garros. Solo una prematura sconfitta nel torneo spagnolo potrebbe spingere lo ...

ATP Budapest - Berrettini batte Cuevas e vola in semifinale. Così come Nadal a Barcellona : Berrettini-Cuevas, la cronaca Partenza fulminante dell'azzurro che ha approfittato di un avversario un po' incerto per schizzare avanti 4-0. Nel quinto gioco Cuevas è riuscito ad entrare in partita ...

ATP Barcellona – Brutta botta per Tsitsipas - il tedesco Struff lo batte in tre set e ‘si regala’ Nadal : Brutta botta per Tsitsipas, il greco cede in tre set al tedesco Struff dandogli via libera per i quarti di finale del torneo di Barcellona Termina agli ottavi di finale la corsa di Tsitsipas nel torneo ATP di Barcellona, il greco infatti cede in tre set a Struff, che avanza così ai quarti. Un match avvincente e ricco di colpi di scena, vinto dal tedesco con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-2 che gli permette di sfidare così Rafa Nadal per un ...

Fantastico Fognini - batte Nadal e va in finale a Monaco : Fabio Fognini signore di Monaco. Nelle semifinali del "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 5.207.405 euro, in corso sulla terra rossa del Country Club del Principato di Monaco, il 31enne di Arma di Taggia, numero 18 del ranking mondiale e 13esimo favorito del seeding, ha sconfitto per 64 62, in un'ora e 35 minuti di partita, lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 del ranking mondiale, 11 volte trionfatore ...

Atp Montecarlo - Fognini batte Nadal e va in finale : è dal 1976 che un italiano non arriva all’ultimo atto di un Master 1000 : Impresa nel torneo di Montecarlo Fabio Fognini. Il 31enne azzurro ha battuto l’undici volte campione del torneo Rafael Nadal, raggiungendo per la prima volta in carriera l’atto conclusivo in un torneo Masters 1000. Domani affronterà il tennista serbo Dusan Lajovic, autentica sorpresa del torneo. Un 6-4 6-2, quello del tennista ligure, che interrompe la striscia vincente di 18 partite consecutive di Rafael Nadal nel torneo monegasco. L’ultima ...