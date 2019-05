Juventus | addio Allegri condizionato da due aspetti importanti e due nodi irrisolti | il

Juventus - il sospetto su Cristiano Ronaldo dietro l'addio di Allegri : il gesto della rottura : dietro la rottura di Massimiliano Allegri con la Juventus c'è più di un dettaglio che porta dritto allo spogliatoio juventino, il cui clime è inevitabilmente cambiato dopo l'arrivo di Cristiano Ronaldo. Che le strade dell'allenatore livornese e la dirigenza juventina dovessero dividersi, era ormai u

Juventus - Agnelli torna sull’addio di Allegri : “guardiamo al domani ed al dopodomani” : Juventus, Andrea Agnelli ha parlato degli addii di Allegri e di Barzagli prossimo al ritiro dal calcio giocato “Partire il primo luglio e pensare che vincere lo scudetto sia un dato di fatto è bello, ma non è così, perché dietro ogni successo ci sono lavoro e sudore“. Ha esordito così il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ad un evento bianconero nella serata di ieri. Le sue parole, riportate dalla Gazzetta dello sport, ...

Juventus - Agnelli dopo l’addio di Allegri : “il nostro tratto distintivo è guardare avanti” : E’ stata una giornata caldissima in casa Juventus, il club bianconero ha annunciato in mattinata l‘addio con il tecnico Massimiliano Allegri, un divorzio ormai nell’aria. Ultime ore impegnative per il presidente Agnelli che in serata ha partecipato al “J1897 Day”, tradizionale appuntamento con i tifosi bianconeri di tutto il mondo. Ecco le parole di Agnelli: “Partire il primo luglio e pensare che vincere ...

Juventus - l'addio di Allegri : «Al mio posto un grande tecnico» : «Sono stati cinque anni d'amore meravigliosi: non so chi siederà ora sulla panchina, ma comunque sceglieranno un grande allenatore perchè la Juventus è una grande...

Juventus : dopo l'addio di Allegri salirebbero le quotazioni di Conte : dopo settimane d'attesa e d'incertezza, oggi la Juventus ha comunicato che Massimiliano Allegri non sarà più l'allenatore dei bianconeri. Nonostante dal 16 aprile, data della sciagurata eliminazione ai quarti di Champions League, il tecnico livornese e Andrea Agnelli avessero ribadito la volontà di proseguire il sodalizio, qualcosa tra loro si era rotto, per cui hanno solo rinviato per un mese l'inevitabile. dopo cinque anni, altrettanti ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi. Allegri - addio alla Juventus - 17 maggio 2019 - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi. E' ufficiale l'addio di Massimiliano Allegri alla Juventus. Lo ha comunicato quest'oggi la società, 17 maggio 2019,

Panchina Juventus - dopo l’addio di Allegri è corsa a tre : Panchina Juventus – dopo il comunicato che ha sancito la fine del rapporto professionale tra Juventus e Massimiliano Allegri, si apre inevitabilmente la corsa all’erede del tecnico pluri-campione d’Italia sulla Panchina della Juve. Panchina Juventus: Pochettino, Guardiola, Conte e… Spalletti? I nomi che circolano in queste ore sono fondamentalmente tre: Pochettino (in uscita dal Tottenham), […] More

Juventus - addio Allegri e clamoroso indizio dalla Borsa : quale allenatore arriva a Torino : Il divorzio tra Juventus e Massimiliano Allegri? Una ottima notizia per la Signora e per chi ha investito in Borsa sul club bianconero. Dopo l'annuncio dell'addio del tecnico livornese, il titolo Juve allunga subito a +2% a Piazza Affari. Segno che probabilmente il mercato si aspetta un "upgrade" in

Borsa : Juventus allunga a +2% dopo l’addio ad Allegri - attesa per il nuovo mister : Il titolo Juventus Fc allunga a +2% in Borsa alla notizia del divorzio dall’allenatore Massimiliano Allegri che nelle ultime cinque stagioni ha guidato il club alla vittoria di 5 campionati italiani e a due finali di Champions League (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus). Le azioni erano comunque vivaci fin dall’apertura proseguendo nel trend degli ultimi giorni (+10% in quattro sedute) che ha accompagnato gli incontri al vertice in ...

Juventus - Massimiliano Allegri dice addio. Nota ufficiale - lascia a giugno : un terremoto europeo : La Juventus e Massimiliano Allegri si separano. Una Nota ufficiale del club bianconero annuncia che il tecnico livornese, protagonista nelle ultime 5 stagioni di altrettanti scudetti vinti e due finali di Champions League perse, "non siederà sulla panchina bianconera nella prossima stagione 2019/202

Juventus Allegri : UFFICIALE - il tecnico dice addio ai bianconeri : Juventus Allegri – Con una nota apparsa sul proprio sito UFFICIALE e rilanciata dai canali social, la società di Andrea Agnelli ha comunicato ufficialmente che dopo cinque anni, cinque scudetti consecutivi, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppa e due finali di Champions League, Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus. A questo punto appare sempre […] L'articolo Juventus Allegri: UFFICIALE, il tecnico dice addio ai ...

Clamoroso Juventus - è addio con Allegri : adesso è ufficiale : Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. L’allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, incontreranno insieme i media in occasione della conferenza stampa, che si terrà domani, sabato 18 maggio, alle ore 14 presso la sala conferenze dell’Allianz Stadium.L'articolo Clamoroso Juventus, è addio con Allegri: adesso è ufficiale sembra essere il primo su CalcioWeb.

Allegri Juventus - ultime notizie : Conte aspetta la Juve - addio vicino? : Allegri Juventus, ultime notizie: Conte aspetta la Juve, addio vicino? Massimo Allegri siederà ancora sulla panchina della Juventus nella prossima stagione? Al momento, nessuna certezza per quanto riguarda il futuro del tecnico livornese anche se le ultime notizie riferiscono di incontri sempre più frequenti con il Presidente Agnelli: argomento centrale il nuovo progetto dell’allenatore per rendere i bianconeri vincenti anche in Europa; se ...