Instagram down | ieri sera guasto tecnico alla nota app di condivisione foto

(Di sabato 18 maggio 2019), il noto social network che permette di condivideree video con gli utenti del web, ha avuto un blocco. Nellata di, venerdì 17 maggio, la piattaforma virtuale è stata, infatti, out. Il disservizio si è verificato pochi minuti dopo le ore 22:00 e ha riguardato sia dispositivi mobili con sistema android che smart-phone di marca Apple con sistema iOs. A segnalare il problema numerosi utenti attraverso altri social network come 'Facebook' o 'Twitter', mediante l'hashtag, balzato in pochi minuti ai primi posti nella classifica delle tendenze. IlIl social networkè risultato inaccessibile agli utenti non solo italiani ma di tutto il mondo per circa trenta minuti. Nel tentativo di scorrere il feed attraverso l'applicativo per la versione per i dispositivi mobili oppure mediante la versione desktop del social, gli accounter hanno ...

