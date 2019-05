I giochi mobile sono più popolari dei social network | negli Stati Uniti

Gameloft porterà Xbox Live su 3 giochi mobile : Come segnala Venturebeat, Gameloft ha stretto una partnership con Microsoft per portare le funzionalità di Xbox Live su alcuni dei suoi giochi mobile, a cominciare da Asphalt 9: Legends, Asphalt 8: Airborne e Dragon Mania Legends.Questa mossa offre ai giocatori l'accesso semplificato alle funzionalità di Xbox Live sui dispositivi mobile. Microsoft ha annunciato a marzo l'espansione dei suoi servizi su iOS e Android.Il CEO di Microsoft, Satya ...

Blizzard rassicura i fan confermando lo sviluppo di giochi PC - console e non solo per dispositivi mobile : In occasione di recenti conferenze con gli investitori, il presidente di Activision Blizzard, J. Allen Brack si è preso un po' di tempo per rasserenare i fan sui prossimi programmi dello studio.Come riporta Gamepur, nonostante quel che la gente potrebbe pensare la società è al lavoro su titolo per PC e console, oltre un paio di "iniziative mobile" tra cui naturalmente il criticato Diablo Immortal."Questo è un argomento importante per tutti ed è ...

Konami registra entrate per 1.75 miliardi di dollari grazie al successo dei giochi mobile e delle iniziative eSport : Per molti giocatori, Konami potrebbe aver commesso qualche passo falso nella sua storia, ma, a ben vedere, l'azienda ha raramente fatto bene come sta facendo in questo momento. Nonostante alcune nuove importanti uscite, il publisher ha registrato entrate incredibili per $ 1,75 miliardi, secondo il suo ultimo report finanziario, segnala Gamingbolt.Questo aumenta i ricavi del 7,8% su base annua, mentre l'utile operativo è ora di 358,9 milioni di ...