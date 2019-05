eurogamer

(Di sabato 18 maggio 2019) Ogni titolo online ha una data di scadenza, anche se implicita. La longevità del comparto online di un videogioco come3 per esempio, può essere aumentata con patch e contenuti nuovi, inoltre anche la popolarità di un'IP contribuisce alla sua durata sul mercato, ma a volte possono succedere anche cose inaspettate.Come riporta Kotaku, proprio il sopracitato3 sembra avere unpiuttosto morente. In particolare non sembrano esserci abbastanza giocatori per poter giocare a Wrecking Zone, il che è una cosa abbastanza inconsueta considerando che il gioco è stato lanciato il 15 febbraio 2019, appena tre mesi fa.A volti sono molti, troppi i fattori di cui tenere conto per quanto riguarda la longevità di un titolo, tra cui marketing, competizione, longevità, budget e molto altro.Leggi altro...

Eurogamer_it : Crackdown 3: il multiplayer sta già morendo? #Crackdown3 - GameXperienceIT : Crackdown 3: secondo Kotaku il multiplayer del gioco è già morto - -