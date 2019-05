Amici di Maria De Filippi | i vincitori di tutte le edizioni

Amici - Maria De Filippi soddisfatta del traguardo inaspettato : “Sono contenta” : Maria De Filippi parla di Amici: le confessioni a Verissimo sul talent show Maria De Filippi anche quest’anno sarà protagonista di una puntata di Verissimo su Amici. Il talent show, giunto alla 18esima edizione, si avvia alla conclusione: domani infatti andrà in onda la semifinale. Tra una settimana quindi conosceremo il vincitore di Amici 2019. […] L'articolo Amici, Maria De Filippi soddisfatta del traguardo inaspettato: “Sono ...

Silvia Toffanin intervista i ragazzi di Amici e Maria De Filippi - che racconta nei particolari il suo matrimonio con Maurizio.. : Nella prossima puntata di Verissimo Silvia Toffanin intervisterà non solo i semifinalisti di Amici 2019 ma anche Maria De Filippi. La registrazione è avvenuta oggi 15 maggio e le prime informazioni vengono dal Vicolo... L'articolo Silvia Toffanin intervista i ragazzi di Amici e Maria De Filippi, che racconta nei particolari il suo matrimonio con Maurizio.. proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Amici - la vendetta di Maria De Filippi : le negano di andare in Rai? Risponde con un pesantissimo "scippo" : Le vietano di andare in veste di ospite a Domenica In di Mara Venier su Rai 1? Maria De Filippi Risponde subito al fuoco. Come? Presto detto: alla semifinale di Amici, secondo quanto anticipa TvBlog, la super-ospite dovrebbe essere un altro volto noto di Viale Mazzini, ovvero Antonella Clerici. Dopo

Amici - la voce clamorosa sulla finalissima da Maria De Filippi : chi arriva fino al termine : Un piccolo sulla finalissima di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi su Canale 5. L'ultima puntata ormai è stata confermata per il prossimo 25 maggio. Quel giorno potremmo assistere all'attesissima sfida di ballo tra Rafael e Vincenzo: sembra che il vincitore della categoria danza non verrà

Antonella Clerici sabato ad Amici di Maria De Filippi (Anteprima Blogo) : Mentre la Rete 1 della Rai trasmetterà la telecronaca diretta da Tel Aviv dell'Eurosong contest, come si usa chiamarlo adesso, Canale 5 farà incetta di ascolti con la semifinale dell'edizione 2018 di Amici di Maria De Filippi, che lo scorso sabato ha vinto la gara degli ascolti con una edizione platino di Ballando con le stelle, grazie anche alla presenza di due bionde del calibro di Raffaella Carrà e Maria De Filippi.Sembra proprio che il ...

Il ritorno di Renato Zero ad Amici di Maria De Filippi per la semifinale - nuovo singolo in arrivo? : Renato Zero ad Amici di Maria De Filippi per la semifinale. L'artista romano ha quindi mantenuto la promessa fatta e ritorna in puntata per un duetto con i concorrenti ancora in gara, dopo lo scioglimento delle squadre e l'addio ai direttori artistici che li hanno accompagnati fino al quarto di finale. L'ospitata potrebbe essere la giusta occasione per presentare il nuovo singolo, Mai più da soli, di cui ha già dato un'anticipazione nel ...

Domenica In - salta l'ospitata di Maria De Filippi 'concordata' con la Venier ad Amici? : Lunedì mattina le prime voci trapelate da Viale Mazzini, poche ore dopo i primi retroscena pubblicati su siti e giornali. Oggi l'indiscrezione, in attesa della conferma ufficiale: l'ospitata di Maria De Filippi a Domenica In, prevista per il 19 maggio, sarebbe saltata. A scriverlo è il giornalista Alberto Dandolo, amico della conduttrice di Rai1, sul sito Dagospia. La partecipazione della De Filippi nel contenitore Domenicale della rete ...

Ascolti TV | Social Auditel 11 maggio 2019 : Strapotere di Maria De Filippi - Amici 18 travolge il Trend Topic con oltre 500.000 Tweet : Social Auditel 11 maggio 2019: Amici 18 è imbattibile, hashtag multipli per il talent di Maria De Filippi. Neanche il tempo di cominciare la diretta e Amici 18 si posiziona già in cima al Trend Topic Italiano. Nel corso della serata il noto talent di Canale 5 condotto da Maria De Filippi ha duplicato gli ...

Amici - gaffe di Mara Venier : "Lo sento dietro - non lo vedo". Maria De Filippi ci resta secca : Sabato sera, nello studio di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, in veste di ospite c'era Mara Venier, volto di punta della Rai. Zia Mara e Gerry Scotti hanno intrattenuto il pubblico in studio e a casa. Ma non solo. La conduttrice di Domenica In, infatti, suo malgrado è st

Amici - tragica gaffe di Gerry Scotti con Alberto Urso : "Ricordi quando...". Cala il gelo da Maria De Filippi : Occhio, Gerry Scotti. Il volto noto di Mediaset infatti incappa in una gaffe durante la puntata di Amici, il programma di Maria De Filippi su Canale 5 sabato 11 maggio. gaffe che riguarda Alberto Urso, il quale ha dovuto lottare in modo estremo per agguantare un posto per la semifinale del format. E

Amici 18 - lo show decolla con la giuria esterna. E Raffaella Carrà ricambia il favore di Maria De Filippi : A voler essere più semplici e con meno fronzoli, ci si guadagna sempre. La piccola anticipazione della semifinale di Amici di Maria De Filippi ha visto in campo gli ultimi concorrenti (Mameli, Umberto, Giordana, Tish, Alberto, Rafael e Vincenzo) rimasti in una sfida, senza la divisione di Squadre, con un “uno contro tutti” serratissimo. Senza i direttori artistici Ricky Martin e Vittorio Grigolo, che hanno abbandonato il campo tre puntate prima ...

MARA VENIER E MARIA DE FILIPPI VS BARBARA D'URSO/ Il vincitore di Amici a Domenica In : MARIA De FILIPPI e MARA VENIER concordano ospitate a Domenica In. 'Verremo io e il vincitore di Amici 18 ospiti': sgarro a BARBARA D'URSO?

Ascolti - Amici di Maria De Filippi vince la sfida contro Ballando con le stelle : i dati di sabato 11 maggio : Amici di Maria De Filippi vince la sfida degli Ascolti di sabato 11 maggio, nonostante l'ottimo risultato di Ballando con le stelle su Raiuno. Il talent su Canale 5 poteva contare sulla presenza di un ospite d'eccezione come Raffaella Carrà, riuscendo così a registrare il 23,14% di share, pari a 4.1