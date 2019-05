Una molecola presente nei broccoli potrebbe sopprimere lo sviluppo del tumore

wired

(Di venerdì 17 maggio 2019) Una nuova potenziale arma contro i tumori arriva oggi da una pianta le cui infiorescenze sono molto presenti sulla nostra tavola: il broccolo. Isono già noti, insieme a cavoli, al cavolfiore, ai cavoletti di Bruxelles e al cavolo verde, per essere in grado di ridurre il rischio di. Oggi, arriva una prova di come questo può avvenire: icontengono unache spegne un gene, il quale a sua volta promuove la crescita del. Questa dimostrazione arriva da uno studio internazionale, coordinato dal Centro Medico Beth Israel Deaconess della Harvard Medical School, i cui risultati sono pubblicati su Science. I ricercatori sono partiti dallo studio di un potente gene che sopprime il cancro – sigla Pten: nei tumori umani questo gene è molto spesso colpito da mutazioni oppure viene silenziato, così che la malattia si sviluppa più facilmente. In certi casi, ...

