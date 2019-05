Troppo scollata | per il personale non può salire su un aereo

baritalianews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Disavventura per una donna che si è vista rifiutare l’imbarco su un volo della Southwest Airlines, perché ilha ritenuto a sua scollatura eccessiva e ‘inappropriata’. Gli addetti hanno sostenuto che l’abbigliamento ricadeva nella clausola del ‘Contratto di Trasporto’ che permette di rifiutare il trasporto a quei clienti il cui abbigliamento è ritenuto indecente, osceno o palesemente offensivo. La donna ha così rischiato di dovere rinunciare al volo da Las Vegas a New York, ma alla fine ignorando la decisione deldella Southwest Airlines, la donna è comunque salita a bordo e alla fine il volo è decollato normalmente. La donna ha così commentato: “Visto, l’non è caduto… La mia scollatura non ha interferito con la capacità di funzionamento dell’. Per aggiungere al danno la beffa, il tizio seduto a bordo di fronte a me indossava una maglietta con un ...

