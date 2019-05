Quando a Cannes c’era Diana con Carlo

vanityfair

(Di venerdì 17 maggio 2019)1987198719871987198719871987Il festival di2019 sta entrando nel pieno (i più attesi – martedì 21 – Brad Pitt e Leonardo DiCaprio) ma una delle foto più belle delle star sulla Croisette è data 1987: protagonistaSpencer. La principessa all’epoca aveva 26 anni e il suo ruolo era tutt’altro che «comodo». Aveva già adempiuto ai suoi obblighi verso la Corona mettendo al mondo l’erede – William, nato nel 1981 – e il «sostituto» – Harry, venuto al mondo nel 1984. La nascita del secondogenito, come raccontano le cronache dell’epoca aveva significato la fine del suo matrimonio con. «Il periodo più felice vissuto consono state le sei settimane che hanno preceduto l’arrivo del nostro secondo bambino. Purtroppo quel ...

