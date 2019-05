Palmeri | ‘Se si realizzasse il Sarrismo alla Juventus | davvero nulla sarebbe improbabile’

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) In casaoggi finalmente si è fatta chiarezza sul futuro di Massimiliano Allegri che dprossima stagione non sarà più l’allenatore dei bianconeri. Di questo evento e dei possibili sostituti ha parlato Tancredisul sito dell’agenzia di scommesse Snai. I possibili sostituti di Allegri Dopo settimane di tira e molla e i primi due incontri, il terzo (i cui protagonisti sono stati Agnelli, Paratici, Nedved e lo stesso tecnico) è stato quello che ha decretato il divorzio tra le parti. Se il presidente aveva intenzione di continuare il sodalizio, non erano dello stesso avviso i due direttori che non condividevano l’idea di Max Allegri di operare una rivoluzione della rosa del prossimo anno. Adesso ladeve trovare un sostituto all’altezza e, secondo alcune indiscrezioni, fin dsconfitta rimediata nell’ottavo d’andata di Champions, al Wanda Metropolitano, avrebbe ...

pigaro_berto : @tancredipalmeri Se Tancredi Palmeri si sbilancia in questo modo, la notizia ha un sicuro fondamento. - Pistacchio89 : @PeppePetralia @tancredipalmeri Allora, se i tuoi pronostici di mercato allenatori scritti sul gruppo l'altra sera… -