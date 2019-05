Istat | consumo di alcol in Italia | in aumento i bevitori ' occasionali'

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Un'indagine condotta nel 2018 dall'(l'Istituto nazionale di statistica che effettua ricerche sul piano sociale tra glini) e pubblicata il 15 maggio di quest'anno, si sofferma suldiici da parte deglini. La ricerca fa parte dell'iniziativa "Aspetti della vita quotidiana", un complesso di studi volto a definire la realtà sociale dell'di oggi . Dai dati si evince in diversi casi undeldi bevandeiche, soprattutto di tipo occasionale da parte della popolazionena a partire dagli 11 anni in su. Nonostante ciò sono state riscontrate anche alcune abitudini tendenti al positivo, come la percentuale relativa ai consumatori giornalieri di. ...

longobar : RT @istat_it: Prezzi al consumo (04-2019) #istat #statistichevisual - istat_it : Prezzi al consumo (04-2019) #istat #statistichevisual - CCIAARIVLIG : E' disponibile l'ultimo indice #ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati ??… -