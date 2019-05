Il salvataggio di Piaggio Aero slitta ancora

huffingtonpost

(Di venerdì 17 maggio 2019) Di fronte a un numero corposo di offerte, ben 39, i tappi delle bottiglie di spumante dovrebbero già volare in aria per attestare e celebrare euforia e sicurezza. E invece per, storico marchio italiano dell’spazio acquisito nel 2014 dal fondo sovrano arabo Mubadala, le bottiglie sonoriposte nel freezer. Le offerte non sono vincolanti e già questo induce ad andare con i piedi di piombo. Alitalia insegna: tanti ad annusare, nessuno a mettere i soldi. Il tratto,una volta, è quello del rinvio. Il commissario chiede più tempo per il piano di rilancio eno anche le commesse statali, che sono più che urgenti per un’azienda in grande difficoltà e con oltre mille lavoratori in cassa integrazione straordinaria.è un altro pezzo che fa fatica a riposizionarsi in una politica industriale ...

