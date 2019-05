Dai creatori delle Pamu Scroll ecco MongDa | caricabatterie wireless con sistema di

Dear Substance of Kin è una cupa e ispirata avventura gratuita Dai creatori del meraviglioso The Red Strings Club : I team indie di talento non mancano di certo di questi tempi ma pochissimi sperimentano tanto quanto i ragazzi di Deconstructeam, creatori del meraviglioso The Red Strings Club e costantemente al lavoro anche su piccoli progetti che vengono pubblicati gratuitamente e che spesso si rivelano delle chicche da non perdere.L'ultimo di questi progetti minori è l'oscuro e ispirato Dear Substance of Kin, un'avventura dai temi maturi che potete scaricare ...

La nuova serie spagnola Alto Mare su Netflix da maggio - Dai creatori di Velvet con Alejandra Onieva de Il Segreto : Arriva la nuova serie spagnola Alto Mare su Netflix, nata dalla collaborazione tra la piattaforma e la prolifica società Bamboo Productions, disponibile il 24 maggio, come annunciato dal trailer ufficiale che mostra le prime immagini di questo thriller d'epoca ambientato in un transatlantico e interpretato da Jon Kortajarena, Ivana Baquero e Alejandra Onieva (già ne Il Segreto). La serie è stata creata da Ramón Campos, già ideatore di Fariña, ...

Dracula - Dai creatori di Sherlock una nuova serie tv : Dopo Sherlock Holmes un altro personaggio nato dai libri potrebbe tornare alla ribalta grazie ad una serie tv: parliamo di Dracula . Questa associazione tra i due, oltre alla loro genesi letteraria, ...

Dracula - annunciato il resto del cast e i registi della miniserie BBC e Netflix Dai creatori di Sherlock : Dracula, novità nel cast della miniserie BBC e Netflix dai creatori di Sherlock, Steven Moffat e Mark Gatiss. L’atteso ritorno in televisione del Conte Dracula si avvicina sempre di più. Ne abbiamo già parlato qui, ma se non ve la ricordate facciamo un breve riassunto. BBC e Netflix tempo fa hanno annunciato una miniserie dal titolo Dracula, composta da tre episodi e creata dalla coppia Steven Moffat e Mark Gatiss, già dietro la miniserie ...

Tuca and Bertie - il trailer della nuova serie Dai creatori di BoJack Horseman : http://www.youtube.com/watch?v=ZybYIJtbcu0 Tuca e Bertie sono due amiche sulla trentina che devono affrontare le montagne russe della vita di oggi, sospese fra il diventare adulte, il ribadire la loro indipendenza come donne e il combattere contro chi le fa sentire molto più vecchie della loro età. Una coppia di protagoniste molto comuni per una serie tv, dunque, se non fosse che sono una un Tucano e l’altra un uccello canterino. Stiamo ...

Il Molo Rosso : Da Stasera su Rai 2 la Serie TV Dai creatori de La casa di carta : Protagonista della Serie spagnola Alvaro Morte, il professore de La casa di carta. La prima puntata va in onda Stasera alle 21.20 su Rai 2.