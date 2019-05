Classifica Giro d’Italia 2019 | settima tappa | Valerio Conti conserva la maglia rosa

Giro d’Italia 2019 - la Classifica dei favoriti : Davide Formolo fa un bel balzo in avanti nella settima tappa : È venuto a mancare, purtroppo, il successo di tappa per pochissimo a L’Aquila per Davide Formolo: l’azzurro però, andando in fuga, ha guadagnato spazio su tutti i rivali in chiave classifica generale. Andiamo a vedere la graduatoria dei big aggiornata dopo la frazione odierna. classifica dei favoriti Giro d’Italia 2019 (settima tappa) 1 ITA CONTI Valerio UAE TEAM EMIRATES 29h 29’ 34” 0’ 00” 7 ITA MASNADA Fausto ANDRONI ...

Giro d’Italia 2019 - Classifica generale stravolta. Come cambia la corsa tatticamente : Per un corridore che difficilmente si sbilancia o a malapena si presenta davanti alle telecronache, le parole di ieri di Primoz Roglic in conferenza stampa in quel di Terracina sembravano essere piuttosto veritiere: “Perché non lasciare la Maglia Rosa a qualcuno domani? Abbiamo visto il percorso e potremmo prendere questa decisione”. Ovviamente si riferiva alla sesta frazione, quella con partenza da Cassino ed arrivo a San Giovanni Rotondo, la ...

Giro d’Italia 2019 - la Classifica dei favoriti : Primoz Roglic perde la maglia rosa - distacchi invariati tra i big : Non cambia la classifica generale del Giro d’Italia 2019 al termine della sesta tappa, la lunghissima Cassino-San Giovanni Rotondo non ha modificato nulla per quanto riguarda le posizioni di vertice e tutto è rimasto intatto nella lotta per il Trofeo Senza Fine. La frazione odierna è stata caratterizzata dalla fuga bidone, ha vinto Fausto Masnada ma festeggia Valerio Conti che ha preso la maglia rosa con quasi sei minuti di vantaggio ...

Giro d’Italia 2019 - la tappa di oggi (Cassino-San Giovanni Rotondo) : possibili scenari tattici. Potrebbero muoversi gli uomini di Classifica : Eccoci alla sesta tappa del Giro d’Italia 2019 da Cassino a San Giovanni Rotondo. 238 km per la seconda frazione più lunga di questa edizione della Corsa Rosa che presenta un finale insidioso, magari adatto ai finisseur o i big della generale. La prima parte prevede delle brevi ascese seguite da un tratto in pianura dov’è posizionato lo sprint intermedio di Bojano. Si tornerà poi a salire verso Campobasso, poi una discesa verso la ...

Classifica Giro d’Italia 2019 - quinta tappa : Primoz Roglic conserva la maglia rosa - Nibali a 39” - Dumoulin si ritira sotto la pioggia : La quinta tappa del Giro d’Italia 2019, 140 km da Frascati a Terracina, non ha modificato la Classifica generale per quanto riguarda le posizioni che contano. pioggia, vento e freddo hanno colpito questa zona del Lazio e hanno costretto i ciclisti ad affrontare una frazione con le mantelline ma per fortuna il semplice profilo altimetrico ha agevolato il gruppo in gara. I tempi validi per la Classifica generale sono stati presi a 9,2 km ...

