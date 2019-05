Clamoroso Juventus | è addio con Allegri | adesso è ufficiale

Mihajlovic-Juventus - Clamoroso : non solo Conte - spunta il serbo! : MIHAJLOVIC JUVENTUS- Un addio ormai certo a Massimiliano Allegri e un futuro ancora tutto da scrivere in vista del futuro. La Juventus resta vigile su diverse soluzione. Dopo l’accostamento Conte, la Juventus starebbe sondando con forte decisione anche la pista Sinisa Mihajlovic. Il tecnico serbo, attualmente in forza al Bologna, è stato già vicinissimo alla […] More

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte? : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus, secondo quanto riportato da ...

Clamoroso - Conte Juventus è di nuovo amore. Ecco i dettagli dell’affare : Conte ALLA Juventus – Avrebbe del Clamoroso l’ultima indiscrezione degli ultimi minuti riportata da “SportMediaset”. Ritrova riscontro da più parti e la notizia è di quelle davvero clamorose. Decisivo nella trattativa l’intervento di Pavel Nedved, che sembra essere stato in grado di convincere Paratici ed Agnelli. Conte alla Juventus, Ecco i dettagli Si parla di […] More

Clamoroso in casa Juventus : Allegri verso l’addio - torna Conte! : Allegri e la Juventus verso la separazione, il ritorno di Antonio Conte in bianconero è sempre più realistico: i dettagli Allegri e la Juventus sembrano aver deciso di separarsi. Le strade del tecnico e del club bianconero potrebbero non proseguire assieme, ma potrebbero dividersi provocando uno scossone non da poco sul mercato. Sì perchè in caso di addio di Allegri il nome in pole position per la Juventus è quello di Antonio Conte, il ...

Clamoroso - Conte Juventus è dinuovo amore. Ecco i dettagli dell’affare : Conte ALLA Juventus – Avrebbe del Clamoroso quanto venuto fuori negli ultimi minuti. L’indiscrezione trova riscontro da più parti e la notizia è di quelle davvero clamorose. Decisivo nella trattativa l’intervento di Pavel Nedved, che sembra essere stato in grado di convincere Paratici ed Agnelli. Conte alla Juventus, Ecco i dettagli Si parla di circa […] More

Piatek-Juventus - “Repubblica” : Clamoroso - può già lasciare il Milan : PIATEK JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Repubblica“, Piatek potrebbe decidere di lasciare già il Milan in caso di mancata qualificazione in Europa in vista della prossima stagione. Un addio clamoroso dopo appena 6 mesi. La Juve, dal canto suo, resta alla finestra. L’attaccante polacco potrebbe rappresentare il profilo ideale per il ruolo di […] More

Juventus - “Sky” : Clamoroso - Agnelli-Allegri incontro immediato : AGNELLI ALLEGRI- Come riportato da “SkySport”, Agnelli e Allegri potrebbero decidere di incontrarsi in maniera immediata prima del calcio d’inizio del derby. Un incontro in programma entro le prossime 48 ore, il quale sancirà in maniera ufficiale il futuro. La sensazione è che le due parti abbiano voglia e interesse di proseguire insieme in vista […] More

Higuain-Juventus - Clamoroso : Sarri annuncia il futuro del Pipita : HIGUAIN JUVENTUS- Intervistato ai microfoni della “BBC“, Maurizio Sarri ha colto l’occasione per sottolineare il prossimo futuro di Gonzalo Higuain. Il Pipita, salvo clamorosi colpi di scena, non farà ritorno alla Juventus e resterà ancora al Chelsea. Uno scenario che potrebbe ribaltarsi completamente in estate, ma che, ora come ora, sembrerebbe esser indirizzato verso la […] More

Clamoroso Juventus - torna Buffon! : La Juventus ha festeggiato lo scudetto dopo il successo nella gara di campionato contro la Fiorentina e adesso ha intenzione di finire al meglio la stagione dopo la brutta eliminazione ai quarti di finale di Champions League contro l’Ajax. La dirigenza bianconera sta inoltre pensando alla prossima stagione, previste alcune operazioni di mercato in entrata ed uscita. Nel frattempo è già finita l’avventura il Francia per il ...

Lukaku-Juventus - Clamoroso : l’attaccante apre ai bianconeri : LUKAKU JUVENTUS- Intervistato ai microfoni di “Sky Sport”, Romelu Lukaku ha rilasciato alcune dichiarazioni che potrebbe suonare come un’apertura totale alla Serie A in vista della prossima sessione di mercato. L’attuale attaccante del Manchester United potrebbe rientrare nei piani della Juventus, unica squadra italiana, ora come ora, a far gola alla punta belga. Di fatto, […] More

Juventus - Clamoroso Pistocchi : “Allegri out? Piace anche a Cancelo” -FOTO- : Juventus Pistocchi- Maurizio Pistocchi, tramite il proprio account twitter, ha colto l’occasione per evidenziare diversi post sul pensiero di alcuni tifosi della Juventus sul possibile addio di Allegri a fine anno. Impazza l’hashtag #AllegriOut, un segnale che il popolo bianconero sembrerebbe esser diviso sul prossimo futuro del tecnico bianconero. Occhio anche al “like” di Cancelo, […] More

Juventus-Ajax - la reazione censurata di Cristiano Ronaldo dopo l’eliminazione : il Clamoroso VIDEO inedito : La Juventus eliminata dalla Champions League, la reazione inedita di Cristiano Ronaldo: il VIDEO del clamoroso gesto del portoghese A quasi 48 ore dalla disfatta della Juventus in Champions League spunta sui social un VIDEO rimasto inedito finora. Il filmato in questione mostra la reazione di Cristiano Ronaldo dopo il triplice fischio dell’arbitro. Un CR7 deluso ed amareggiato si avvia verso gli spogliatoi e guardando la panchina fa ...

Ronaldo-Juventus - “Repubblica” : Clamoroso - possibile addio anticipato : RONALDO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Repubblica“, Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a confermare la sua permanenza in bianconero, ma soltanto per un’altra stagione. Di fatto, l’attaccante portoghese proverà a trascinare i propri compagni verso il sogno Champions anche in vista della prossima stagione, poi, però, potrebbe concretizzarsi l’addio. Un divorzio anticipato nonostante i ...

Conte-Juventus - Clamoroso : dall’Inghilterra sono certi - ritorno in bianconero : CONTE JUVENTUS- Secondo quanto trapelato da “SkySport“, emittente televisiva britannica, la Juventus starebbe meditando il clamoroso e potenziale ritorno di Antonio Conte sulla panchina bianconera. Un accostamento che potrebbe concretizzarsi in caso di addio ad Allegri. Nonostante le immediate conferme di Agnelli, e poi quelle dello stesso diretto interessato, la posizione dell’attuale allenatore della Juventus […] More