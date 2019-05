App Enel, antitrust indaga su Google

repubblica : Google stoppa l'app di Enel per la ricarica elettrica: indagine Antitrust [news aggiornata alle 10:00] - RRmpinero : RT @repubblica: Google stoppa l'app di Enel per la ricarica elettrica: indagine Antitrust - RRmpinero : RT @Lettera43: Faro dell'Autority per abuso di posizione dominante. Sul banco degli imputati il rifiuto di integrare nel sistema Android au… -

L', l'Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, ha avviato un'istruttoria super presunto abuso di posizione dominante. Lo ha annunciato l'autorità stessa in una nota. Tramite il sistema operativo Android,detiene una posizione dominante nel mercato dei sistemi operativi per smart device e avrebbe rifiutato di integrare nell'ambiente Android Auto la app "X Recharge", sviluppata per fornire agli utenti finali informazioni e servizi per la ricarica delle batterie delle auto elettriche.(Di venerdì 17 maggio 2019)