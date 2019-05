Amsterdam | prenota una camera su Airbnb per la partita di Champions League | quando arriva

ilfattoquotidiano

(Di venerdì 17 maggio 2019) Mai fidarsi delle foto su Internet. Ne sa qualcosa un tifoso del Tottenham che hato last minute suunaadper la sera delladicon l’Ajax. “Casa pulita con bagno privato a 130 euro a notte” si leggeva nell’annuncio pubblicato sulla piattaforma di hosting e così non ci ha pensato due volte e hato. Una voltato sul posto però, ha trovato una brutta sorpresa: l’alloggio da luito era infatti un container commerciale arrugginito, lasciato illegalmente sul ciglio di una strada, come riferisce il Daily Mail che dà la notizia. World News Ordina un vino rosso e per sbaglio glieneuno da 5mila euro di F. Q. Non solo. Ben Speller, il malcapitato tifoso, ha anche ricevuto al ...

