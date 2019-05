Ambiente | a Londra arrivano i bus ad idrogeno | i famosi double decker diventano green

meteoweb.eu

(Di venerdì 17 maggio 2019)sarà la prima città al mondo ad avere in servizio una flotta di autobus a due piani – i leggendari– ma alimentati ad. Ad annunciato il sindaco Sadiq Khan, i nuovi mezzi sono stati ordinati alla società nord irlandese Wrightbus e prenderanno servizio nel 2020 inizialmente su tre nuove rotte, due del centro della città e una in direzione dello stadio di Wemlbey. Anche l’Europa paga una quota dell’investimento record da 85 milioni di sterline destinato proprio al rinnovamento del parco circolante dei mezzi pubblici della capitale. I nuovi bus costano circa 500mila sterline (580mila euro) l’uno, più del doppio di quelli “normali” il cui prezzo è intorno alle 200mila pound (230mila euro). Sorge spontanea una leggera ironia – in un Paese che da circa tre anni è alle prese con la Brexit, peraltro sempre osteggiata da Khan – dato ...

