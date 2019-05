Scontri Atalanta-Lazio | i dirigenti biancocelesti incontrano il Dirigente della Polizia

calcioweb.eu

(Di giovedì 16 maggio 2019) Nella serata di ieri è andata in scena la finale di Coppa Italia tra, successo per la squadra di Simone Inzaghi che ha vinto con il risultato di 2-0 con le reti nel finale realizzate da Milinkovic-Savic e Correa. Non sono mancati i momenti di tensione con gliprima del match. Il presidente Lotito ed il Prefetto Nicolò D’Angelo, attuale CapoSicurezzaS.S.hanno fatto visita aldel XV Gruppo CassiaLocale di Roma Capitale, Ugo Esposito, rimasto ferito proprio nella giornata di ieri. E’ stata espressa vicinanza allaLocale ed a tutte le forze dell’ordine impegnate nei servizi di sicurezza, sono stati condannati da partedirigenza questi gesti criminali che non hanno nulla a che vedere con il mondo del calcio. CalcioWeb, le ultime notizie e gli aggiornamenti sul calcio italiano ed ...

