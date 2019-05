Radio Kiss Kiss Napoli – Bagni | “Il Napoli deve migliorare in questo reparto | mancano

forzazzurri

(Di giovedì 16 maggio 2019) Salvatore, ex centrocampista delsi è interrogato su dove puòil, le sue parole a: “Ilha bisogno di centrocampisti. Non solo per fare numero, anche di qualità. Bisogna comprare calciatori allo stesso livello di quelli presenti in rosa. Nel finale di stagione ilè stato costretto a far giocare sempre gli stessi calciatori per mancanza di alternative. E servirà anche una punta perché non può giocare sempre il solo Milik, anche perché Mertens non sarà più il centravanti di scorta”. Leggi anche : Inter, Skriniar lancia la sfida al: ” Ecco perchè vinceremo noi. Juventus? Ci arriveremo” Leggi anche :– Tavecchio: Ristrutturiamo quello che abbiamo, sono amante del restauro” Leggi anche: Milan – Frosinone streaming e tv, dove vedere la 37a giornata Serie A Leggi anche : Parma ...

BonnieJ79084999 : radio kiss kiss italia frequenza radio dj annunci incontri italia - isabellamisceo : RT @meta_moro: ?? DOMENICA 19 GENNAIO, dalle ore 11, Fabrizio sarà ospite del programma “Fuori Tutto” in onda su Radio Kiss Kiss. #FabrizioM… - BlueBandit_16 : RT @meta_moro: ?? DOMENICA 19 GENNAIO, dalle ore 11, Fabrizio sarà ospite del programma “Fuori Tutto” in onda su Radio Kiss Kiss. #FabrizioM… -