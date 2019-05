Marracash | Sparire dai social è stata la cosa più punk della mia vita

ilgiornale

(Di giovedì 16 maggio 2019) Sandra Rondini Dopo un lungo periodo lontano daiha fatto il suo grande ritorno su Instagram dove ha pubblicato un lungo post in cui ha spiegato i motivi che l'hanno portato a prendere una decisione così drastica ma per lui assolutamente necessaria e felice Due giorni faè tornato a postare su Instagram e lo ha fatto dopo una lunga assenza. Un post profondo in cui il rapper si è messo a nudo rivelandopensa davvero dei. Perfettamente coerente con la sua personalità introspettiva e riflessiva, il suo lungo post, proprio per la profondità delle sue parole, gli è valso i complimenti sinceri di tanti colleghi e fan che gli subito risposto inondandolo con tutta una serie di commenti entusiasti. Nel postha rivelato perché ha sentito, a un certo punto dela suae carriera, l'esigenza dicompletamente dai: "Avevo ...

ileoceavs : mi sono commossa a leggere quello che ha scritto marracash su ig. sapevo fosse cosi, sapevo volesse sparire da tutt… -