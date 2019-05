Il Giappone inizia i test del treno più veloce del mondo

wired

(Di giovedì 16 maggio 2019) https://www.youtube.com/watch?v=Bs4wLpsZNfI In, e per la precisione sui binari della rete ferroviaria che collegano le città di Aomori e Sendai, sonoti in questi giorni i primissimidell’Alfa-X, ovvero il nuovo gioiellino tecnologico nipponico di Jr-East attualmente indicato come ilsu rotaie piùdel. Il convoglio in questione, che potete vedere in movimento nel video qui sopra, chiaramente a una velocità di molto inferiore rispetto al suo potenziale, è destinato a diventare il nuovo sovrano dei celeberrimi bullet trainsi: sarà in grado di raggiungere i 400 chilometri orari, anche se, a quanto pare, la sua velocità in servizio, con passeggeri a bordo, sarà abbassata a 360. Dieci in più del Fuxing Hao cinese, che collega Pechino e Shanghai. Le immagini mostrano già da ora, però, la caratteristica forma allungata simile a un ...

