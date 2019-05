Gran Sasso, non chiuderà il traforo

SkyTG24 : #UltimOra Gran Sasso, Strada dei Parchi: revoca chiusura del traforo #canale50 - Agenzia_Ansa : Gran Sasso, Strada dei Parchi revoca la chiusura del traforo - raspa90 : RT @repubblica: Strada dei parchi, revocata la chiusura del traforo Gran Sasso [news aggiornata alle 18:51] -

Strada dei Parchi ha deciso di revocare la decisione di chiudere ildelsulla A24. Lo ha detto Mauro Fabris, vicepresidente della concessionaria che gestisce i tratti autostradali dell'A24 e A25. Una decisione frutto delle risultanze di incontri con il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e con la stessa Procura della Repubblica di Teramo, in vista anche dell'incontro fissato per domani con il Ministero per programmare le azioni da intraprendere.(Di giovedì 16 maggio 2019)