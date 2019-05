Formia | ragazza a terra oppone resistenza ai poliziotti e viene strattonata | la Questura

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 16 maggio 2019) Aunaha oppostoa duenel corso di un arresto e per questo è stata denunciata pera pubblico ufficiale. Come si vede nel video, la 30enne ha già le manette ai polsi e chiede ripetutamente il perché dell’arresto. Secondo gli agenti, sarebbe stata fermata per una lite con la 21enne, che poi ha girato il filmato. Le immagini sono diventati virali e hanno diviso le persone tra chi ha ritenuto il comportamento deitroppo aggressivo e chi, al contrario, ha puntato il dito contro la giovane. Secondo Chi l’ha visto, che ha seguito la vicenda, ladi Latina ha inviato una serie di video alla Procura della Repubblica e ha avviato accertamenti interni per fare chiarezza sulla condotta degli uomini delle forze dell’ordine. Video Facebook L'articoloai...

Noovyis : Un nuovo post (Formia, ragazza gettata a terra dalla polizia mentre oppone resistenza: la Questura di Latina avvia… - ilfattovideo : Formia, ragazza gettata a terra dalla polizia mentre oppone resistenza: la Questura di Latina avvia accertamenti - gaetachannel : LA RAGAZZA A TERRA AMMANETTATA E ARRESTATA A FORMIA. IL VIDEO FINISCE A CHI L'HA VISTO? SU RAI 3 - 'NON HO REAGITO,… -