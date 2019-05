Tamponamento tra quattro tir tra Villesse e Palmanova in A4: un morto e un ferito grave

(Di martedì 14 maggio 2019) È tragico bilancio dello spaventoso incidente stradale avvenuto nel pomeriggio di lunedì lungo l'autostrada A4 nel tratto trae Palmano, in direzione di Venezia. Coinvolti benmezzi pesanti, Il dramma si è consumato in un tratto dove non erano attivi cantieri né restringimenti della carreggiata e dove non erano state segnalate code o traffico.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...