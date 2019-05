POLITANO | “ERA IMPORTANTE VINCERLA”

lanotiziasportiva

(Di martedì 14 maggio 2019) Al termine dei 90 minuti contro il ChievoVerona, Matteo, autore del gol che ha aperto il successo dei nerazzurri, ha parlato ai microfoni di Inter TV:“È stato un gol fondamentale perché la partita non si stava mettendo come l’avevamo preparata ed era importantissimo sbloccarla. Venivamo da qualche pareggio ed eravincere per riprenderci il terzo posto. Dopo aver sbloccato il match, la partita si è messa un po’ in discesa perché altrimenti avremmo trovato sempre meno spazi. Borja Valero ha impostato e fatto arrivare bene la palla sugli esterni”.: “ERAVINCERLA” La Notizia Sportiva - Il web magazine sportivo.

