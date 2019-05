Game of thrones | epic gattara e pubblico stupito

termometropolitico

(Di martedì 14 maggio 2019)ofRicordo ancora distintamente il plauso in Internet perché Daenerys era cazzuta, era una Vera Donna, la generalessa che tutte le donne amavano e ambivano essere. Fin da subito Daenerys ha avuto un’attrazione per il fuoco, a la Lady Farnese, per dire. Ricordiamo che non ha battuto ciglio mentre le liquefavano il fratello urlante davanti. Una persona sana di mente quelle urla se le sogna per il resto della vita, lei no. Si affida a una chiromante, è stupita l’oroscopo non funzioni e la ripaga ardendola viva. Pure lì, quelle urla io me le ricordo ancora. Ma Dany scopre che il giochetto la diverte e quando finalmente le regalano i gatti, è il trionfo. Il vincente merchandising. La prima volta che i gatti ardono un tizio lei se la gode non poco, ha un piccolo excursus quando fa murare vivo un tizio e due ragazze innocenti, se la ...

