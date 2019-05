Big data e Space economy | nasce GEOHub | un network per la salvaguardia dell’ambiente e lo

Neuromed - le biobanche ai tempi dei Big data : Non c'è un'altra banca al mondo capace di offrire condizioni così vantaggiose ai propri clienti. Solo negli ultimi anni si sta apprezzando il valore del Biobanking come supporto indispensabile alla ...

Al via le prevendite esclusive per i Biglietti del tour di Renato Zero da novembre : info utili e data ufficiale : Sono ufficiali le prevendite esclusive dei biglietti per il tour di Renato Zero e, come di consueto, saranno riservate ai soci di Fonopoli che abbiano regolarizzato l'iscrizione annuale al momento dell'acquisto. Tutti gli iscritti che possono accedere alla prevendita esclusiva dovranno quindi richiedere il codice di acquisto inviando una mail all'indirizzo tour2019@fonopoli.net, nella quale si indicheranno il proprio nome e cognome con il ...

Concerti di Enrique Iglesias in Italia nel 2019 - arriva una nuova data a Milano : info e Biglietti in prevendita : Raddoppiano i Concerti di Enrique Iglesias in Italia nel 2019, con un nuovo spettacolo annunciato per il 2 novembre al Mediolanum Forum di Assago dopo quello che terrà il 5 maggio al Palazzo dello Sport (ex Palalottomatica) di Roma. I tagliandi di ingresso sono disponibili su TicketOne e nei punti vendita abituali. I biglietti sono in prevendita dal 2 maggio, con consegna tramite corriere espresso o con ritiro sul luogo dell'evento. In questo ...

4 summer school per studiare tech - Big data e web marketing : summer school (Getty Images) L’estate è il tempo del risposo, ma anche di summer school. Le università italiane aprono le porte per approfondimenti adatti a chi lavora o a chi si sta affacciando al mondo del lavoro. Con l’obiettivo di farsi trovare pronti a settembre. Ecco quattro proposte. Milano Bicocca Sono undici le proposte offerte dalle summer school dell’università Milano Bicocca. Sociologia, sostenibilità energetica, medicina, ...

Concerti di Glenn Hughes in Italia nel 2019 - info e Biglietti in prevendita per l’unica data : Sono annunciati i Concerti di Glenn Hughes in Italia nel 2019, con un'unica data ad Asti che si terrà il 9 luglio in Piazza Cattedrale. Sarà questa l'unica occasione di ascoltare la musica dell'ex leader dei Deep Purple che arriverà presto in Italia per un unico spettacolo. I biglietti sono in prevendita dalle 10 del 2 maggio, sulle piattaforme online e nei punti vendita, secondo le modalità di consegna abituali. Prevista, quindi, quella con ...

Annunciata la data di recupero del concerto di Ozzy Osbourne a Bologna : info e Biglietti in prevendita : Il concerto di Ozzy Osbourne a Bologna sarà presto recuperato. La notizia è stata data da Live Nation che ha annunciato la data di recupero, fissata nel 10 marzo 2020 dopo l'annullamento del live in programma il 1° marzo 2019 e che non aveva potuto tenersi a causa dei problemi di salute che avevano colpito l'artista. I biglietti sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali abilitati a cominciare dalle 10 del 3 maggio, mentre i ...

Concerti di Mark Lanegan in Italia nel 2019 - unica data a Milano : info e Biglietti in prevendita : Sono ufficiali i Concerti di Mark Lanegan in Italia, con un'unica data in programma al Fabrique di Milano da tenersi subito dopo il rilascio del nuovo album di inediti che ha in programma per il mese di ottobre e che darà un seguito naturale a Gargoyle, che ha raggiunto il mercato nel 2017. Somebody's knocking sarà invece rilasciato il 18 ottobre mentre è già disponibile il singolo di lancio che l'artista ha intitolato Stitch it up, che è già ...

I Big data si trasformano in profumo : un progetto tra Torino - Roma e Boston per creare fragranze uniche : I big Data, ovvero l’identità digitale di aziende, enti e persone, possono trasformarsi in un profumo. Unico, potente, evocativo e irripetibile. E chi ancora pensa che il web sia intangibile si prepari a cambiare idea. Grazie ad un algoritmo creato da Diletta Tonatto – direttrice artistica e AD della storica Maison Tonatto Profumi e Dottoressa in Sociologia dell’Olfatto presso University College Cork in Irlanda – in ...

Big Little Lies 2 - la data d'uscita e il primo spot con Meryl Streep : Che notte, la notte scorsa! In contemporanea con l'avvio de Il Trono di Spade 8, HBO ha rilasciato il teaser di Big Little Lies 2, che ha svelato la data di uscita della nuova stagione della multi premiata serie. Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Shailene Woodley, Zöe Kravitz, Laura Dern torneranno il prossimo 9 giugno con sette nuovi episodi. E con loro questa volta ci sarà anche Meryl Streep. Nonostante Big Little Lies fosse ...

Compra 4 Biglietti Napoli-Milano e cambia più volte data e ora : alla partenza del treno trova la Polizia : A seguito di una segnalazione, una pattuglia della Polizia Ferroviaria , a bordo di un treno alta velocità in partenza dalla stazione di Napoli Centrale , ha sorpreso un pakistano con 4 titoli di ...

Fiorentina. Stefano Pioli si è dimesso - squadra affidata ad Emiliano Bigica : La Viola vive momenti non esaltanti. E le tensioni si sono riversate sul mister. Così Stefano Pioli ha scelto di