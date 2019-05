Un video mostra il prototipo iniziale di Ryse | Son of Rome su Xbox 360

Striscia la Notizia mostra il video censurato da Mediaset : gli enormi seni nudi di Francesca Cipriani in tv : Un video clamoroso, quello mostrato da Striscia la Notizia nella puntata in onda su Canale 5 venerdì 10 maggio. Si tratta del primo posto nella consueta rubrica I nuovi mostri, in cui il tg satirico Mediaset raccoglie il meglio del peggio che si è visto in televisione. O meglio, in questo caso che n

Il marchio Google Nest arriva su termostati e videocamere - intanto Pixel stand mostra la ricarica wireless : Mentre Google Pixel stand si aggiorna e mostra lo stato della ricarica wireless, Google inizia a cambiare i nomi dei prodotti Nest, aggiungendo il proprio brand. L'articolo Il marchio Google Nest arriva su termostati e videocamere, intanto Pixel stand mostra la ricarica wireless proviene da TuttoAndroid.

Ghost Recon Breakpoint è realtà e si mostra in uno spettacolare video gameplay : Qualche minuto fa è terminato l'evento dedicato a Ghost Recon Breakpoint, nuovo capitolo della celebre saga che vede il ritorno della squadra fantasma, il meglio del meglio delle forze speciali americane.Durante la presentazione, Ubisoft ha presentato l'isola di Aurora, ovvero la sperduta sede della multinazionale Skell Technology, compagnia all'avanguardia dedicata allo sviluppo di droni per uso civile e militare. Quando però uno dei droni ...

Crash Team Racing Nitro-Fueled si mostra in un video dedicato alla personalizzazioni dei kart : Per la prima volta, gli appassionati di Crash Team Racing avranno l'opportunità di personalizzare i loro kart e i loro personaggi in Crash Team Racing Nitro-Fueled!Crash Team Racing Nitro-Fueled offrirà ai giocatori una varietà di modi per mescolare e abbinare le diverse componenti dei kart, ruote, verniciature, adesivi e persino aggiungere stickers ai kart. Ora i fan, sia quelli nuovi che quelli che per primi si sono innamorati del classico ...

Creature Keeper : l'ispirato action adventure RPG si mostra in un video focalizzato sull'esplorazione e il combattimento : Creature Keeper è un imminente action adventure RPG realizzato da un appassionato, Fervir. I capisaldi del gameplay sono il combattimento e l'esplorazione, e ora Fervir ci ha fornito una sbirciatina al suo gioco in un teaser, riporta Dualshockers.I dettagli su Creature Keeper sono ancora pochi, tuttavia questo teaser spiega perché questo progetto è qualcosa da tenere d'occhio. La caratteristica principale del combattimento è che potete ...

Caso Pamela Prati - a Live! Non è la d'Urso viene mostrata una foto e un video del presunto Mark Caltagirone. D'Agostino : "Tutto organizzato" (FOTO e video) : UPDATE 22:54 - Secondo quanto ritenuto dal direttore di Dagospia, Roberto D'Agostino, la foto mostrata a Live! Non è la d'Urso scattata dal paparazzo Maurizio Sorge sarebbe stata organizzata "Perché Sorge e una delle due ragazze dell'agenzia (si riferisce a Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo, ndr) sono stati beccati il giorno prima a parlare. Ergo, si sono messi d'accordo e hanno tirato fuori questa foto falsa. Caso Pamela Prati, a ...

Un video mostra come gira il primo Crysis con la tecnologia di Ray Tracing : Molti di voi ricorderanno il primo Crysis come un gioco che metteva alla prova anche gli hardware più potenti e, ancora oggi, il titolo compete con i giochi di attuale generazione.Questo è testimoniato dal lavoro svolto da Digital Foundry, che ha deciso di provare lo sparatutto di Crytek con mod che introducono la cooperativa nella campagna e la tecnologia di Ray Tracing.Il video pubblicato dalla redazione britannica ci fornisce un'idea delle ...

Outer Wilds : l'open world su esplorazione spaziale e loop temporali si mostra in un nuovo video gameplay : Outer Wilds è un nuovo titolo sull'esplorazione spaziale sviluppato da Mobius Digital e distribuito da Annapurna Interactive.Come possiamo vedere anche nella pagina Steam del titolo, in questa nuova avventura il director, Alex Beachum, ci guida attraverso gli elementi di ciò che rende unico questo intrigante gioco sull'esplorazione di un sistema solare intrappolato in un eterno loop temporale.Su Steam possiamo leggere: Leggi altro...

Un nuovo video di Team Sonic Racing mostra la personalizzazione dei veicoli - le corse e la modalità storia : Ormai mancano pochi giorni all'arrivo di Team Sonic Racing. Il gioco di Sega e dello sviluppatore Sumo sta per sbarcare su PC e console, e per lenire la restante attesa, ecco un nuovo video che ci presenta alcune delle caratteristiche del titolo.In un recente livestream, Sega ha mostrato ai fan alcune delle feature del suo gioco, come la personalizzazione dei veicoli, le corse e la modalità storia.Il filmato riportato da Nintendoeverything ...

Piccolo : Raggi dovrebbe mostrarci video città pulita e non di ‘zozzoni’ riciclati : Roma – Virginia “Raggi su Fb posta vecchi video di ‘zozzoni’. Quando un video che dimostra che la citta’ e’ finalmente pulita? Per dissuadere gli inurbani, cara Raggi rispetta prima tu le regole, togli le discariche vicine ai cassonetti e vedrai che anche i cittadini si adegueranno”. Lo scrive su twitter il consigliere Pd del Comune di Roma, Ilaria Piccolo. L'articolo Piccolo: Raggi dovrebbe mostrarci ...

Gilet gialli - poliziotto lancia un blocco di pietra contro i dimostranti : il video durante gli scontri a Parigi : Il primo di maggio, mentre i sindacati sfilavano per le strade di Parigi in modo pacifico, al corteo si sono aggiunti centinaia di Gilet gialli e gruppi di black bloc. Nel corso della giornata si sono verificati numerosi scontri, tanto che le forze dell’ordine hanno fermato quasi 300 persone. In un video, diffuso su Youtube, è stato ripreso il momento in cui un poliziotto lancia in direzione dei dimostranti un blocco di cemento. video No ...

Observation - l'horror spaziale di Devolver Digital - si mostra in un video di gameplay della durata di 45 minuti : Observation, il thriller/horror fantascientifico sviluppato da Devolver Digital, si mostra in questa anteprima della durata di 45 minuti.Secondo quanto riporta Gaming Bolt, i giocatori impersoneranno S.A.M, un'intelligenza artificiale installata su una base spaziale in cui è andato storto qualcosa. Il vostro scopo sarà di controllare le videocamere della stazione e portare a termine una serie di compiti.Come si può vedere dal video in calce a ...

Il nuovo video di A Plague Tale : Innocence mostra le meccaniche di gioco tra crafting - alchimia e tanto altro : Mancano pochi giorni all'uscita di A Plague Tale: Innocence su PlayStation 4, Xbox One e PC. L'atteso titolo pubblicato da Focus Home Interactive e sviluppato da Asobo Studio si mostra in un nuovo video in cui vengono spiegate le meccaniche di gioco.Attraverso un comunicato stampa veniamo a conoscenza delle originali abilità che avremo per contrastare o eludere i soldati dell'inquisizione oltre alle capacità dei nostri nuovi alleati.Amicia, la ...

