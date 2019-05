Studenti Sapienza contro Forza Nuova | ‘fascisti non metteranno piede nella piazza’

romadailynews

(Di lunedì 13 maggio 2019) Roma – “Siamo tutti antifascisti”, intonano alcune centinaia dinel cuore della Citta’ universitaria, radunati nel piazzale sotto al rettorato. L’iniziativa e’ nata per contrastare la manifestazione diinizialmente organizzatala presenza dell’ex sindaco di Riace, Mimmo Lucano oggi a Roma alla. La manifestazione degli esponenti di estrema destra non e’ stata poi autorizzata dalla Questura, ma nonostante questo glihanno deciso comunque di non annullare il presidio antifascista che si muove tra l’interno dell’Universita’ e piazzale Aldo Moro. In questo momento il corteo si sta muovendo verso l’ingresso della citta’ universitaria con una grande striscione che apre il corteo con su scritto: “Il fascismo non e’ un’opinione”. Dal megafono gli ...

