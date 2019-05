Secchia in Piena | attivato l'allarme nel modenese | persone ai piani alti

Maltempo Emilia-Romagna : allerta nel Modenese per la piena di Secchia e Panaro : Rimangono chiusi al traffico per motivi precauzionali i ponti del Modenese sul Secchia e sul Tiepido chiusi nella serata di ieri e nella notte la Provincia ha provveduto a chiudere anche il ponte di Navicello vecchio sul Panaro. La piena provocata dalle piogge in pianura e, soprattutto, in montagna, infatti, ha raggiunto il colmo per quello che riguarda il Panaro: è in transito ora nel territorio Modenese e si prevede che duri fino circa alle 9 ...