Per la Chiesa di Francesco l' obbedienza non è più una virtù

Inter - il primo obiettivo Per la prossima estate sarebbe Federico Chiesa : L'Inter sarà sicuramente una delle grandi protagoniste della prossima sessione di calciomercato. Il club uscirà definitivamente dal settlement agreement siglato con la Uefa e avrà maggiori margini di manovra non essendo limitato dai paletti del fair play finanziario. Un indizio importante, inoltre, potrebbe arrivare anche dalla scelta dell'allenatore visto che la società nerazzurra sembra aver deciso di puntare su Antonio Conte. L'ex tecnico del ...

Napoli - arriva la beffa Per Chiesa : ha detto sì alla Juventus : Napoli, arriva la beffa per Chiesa: ha detto sì alla Juventus Mercato Napoli Juventus Chiesa| Che era un obiettivo di Aurelio De Laurentiis e del Napoli non c’erano dubbi, ma adesso ormai la pista Chiesa per gli azzurri sembra essere tramontata. L’esterno destro della Fiorentina quasi sicuramente a fine stagione lascerà i viola per trasferirsi in un big club, che a questo punto però non sarà il Napoli. Secondo quanto riportato ...

Juve - Rabiot prende tempo. Per Chiesa c'è il primo sì : TORINO - Giorni caldi sul fronte Adrien Rabiot . Il centrocampista in scadenza col Psg , da una decina di giorni tornato di nuovo al centro dei pensieri della Juventus , sta prendendo tempo. La madre-...

SuPermercato Juve : tutti i possibili nomi in entrata e in uscita - da Cancelo a Chiesa : Ci attendiamo una sorta di rivoluzione di mercato in casa Juventus. Indipendentemente dalla permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, la dirigenza bianconera è pronta a lavorare per cercare di allestire una rosa competitiva in Serie A e Champions League. Alcune cessioni però potrebbero essere inevitabili proprio per la necessità della Juventus di finanziare il mercato in entrata: a tal proposito a giugno ci sarà l'approvazione del ...

Juventus - le trattative Per un nuovo attacco potrebbero prevedere Icardi e Chiesa : La stagione per la Juventus è finita dopo la conquista dell'ottavo scudetto consecutivo e l'uscita dalla UEFA Champions League ad opera dei giovani terribili dell'Ajax, ma questo non ferma di certo le cose in casa Juve. Paratici ha già gettato le basi per il calciomercato estivo: Cristian Romero dal Genoa, affare da 30 milioni di euro, ormai in dirittura d'arrivo. Il club bianconero ha già trovato l'accordo sull'ingaggio del giocatore, ora sarà ...

Mercato Juve - si lavora Per arrivare a Chiesa : 70 milioni più Orsolini (RUMORS) : In attesa dell'approvazione del bilancio d'esercizio (previsto per fine giugno 2019), in cui la Juventus dovrebbe confermare una perdita fra i 50 e i 70 milioni di euro, la necessità della dirigenza bianconera sarà quella di investire sul Mercato per rafforzare una rosa che ha bisogno di più qualità soprattutto in Champions League. Proprio la perdita finanziaria prevista dovrebbe però portare i dirigenti bianconeri a valutare anche qualche ...

Calciomercato Fiorentina - Antognoni : 'SPeriamo Chiesa rimanga - ma rispettiamo le scelte' : L'obiettivo, nell'immediato, è concludere al meglio la stagione per poi poter programmare con serenità la prossima annata. Momento particolarmente delicato per la Fiorentina , che non riesce a trovare ...

La Juve avrebbe deciso - tre cessioni Per arrivare a Chiesa (RUMORS) : Ci aspettiamo una sorta di rivoluzione in casa Juventus: in attesa di avere l'ufficialità della permanenza o meno di Allegri sulla panchina bianconera, la dirigenza sta lavorando notevolmente per cercare di allestire una rosa in grado di competere in Serie A e soprattutto in grado di arrivare fino in fondo in Champions League. Gran parte degli investimenti, però, passeranno anche dalle cessioni, d'altronde l'esborso economico riguardante ...

Juve - offerta fatta Per Chiesa : mega cifra e un giocatore nell'affare : La Juventus non si fa intimidire per Federico Chiesa . Per Rai Sport i bianconeri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino di Orsolini, giocatore che piace molto a Montella, oltre ad una ricca offerta economica: si parla di circa 70 milioni di euro.

La Fiorentina sogna la Permanenza di Chiesa : pronto rinnovo con adeguamento? : La Fiorentina ci prova e sogna la permanenza di Federico Chiesa . Come riportato da La Gazzetta dello Sport , la società viola sarebbe pronta a offrire un adeguamento di contratto al classe '97, arrivando a tre milioni di euro annui , cifra fuori dai parametri del club gigliato, che vorrebbe comunque ...