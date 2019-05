Maglia Juventus | l’ex bianconero attacca | “Roba da sponsor”

Nuova Maglia Juventus - opinioni contrastanti sui social : “Quello che l’ha disegnata dev’essere un ultrà del Toro…” : Nuova maglia per la Juventus, sfoggiata per la prima volta ieri sera in occasione della gara persa a Roma per 2-0. Si abbandona la tradizione, una linea rosa divide il bianco ed il nero, niente strisce. Tantissimi i commenti critici sui social e non. Tra i commenti negativi: “La Nuova maglia della Juve mi fa schifo, non riuscirò a guardare le partite la prossima stagione”; “Non è che la maglia sia brutta… è che non ...

La Juventus ha spiegato perché avrà per la prima volta una Maglia assai diversa : La nuova maglia della Juventus non avrà più le strisce bianche e nere verticali, ma mantiene l'alternanza dei colori con un tocco di rosa. Sul sito della società si parla di questa "scelta coraggiosa" che "rompe gli schemi senza dimenticare l'eredita' del passato". "Per la prima volta", si legge nella nota di lancio, "la divisa bianconera è divisa in sole due parti: ovviamente, una bianca e una nera. Ma insieme ai colori iconici del ...

Juventus - svelata la nuova Maglia : il rosa divide i colori storici [VIDEO] : Già si sapeva da un po’, ma soltanto in forma ufficiosa. Adesso la Juventus ha presentato ufficialmente la tanto discussa nuova casacca per la prossima stagione. Discussa per via di alcuni particolari inediti che hanno fatto storcere il naso a diversi tifosi: sostituite le tradizionali strisce, maglia divisa in due con il bianco da una parte e il nero dall’altra; ma non è tutto, a spezzare questi due colori c’è una ...

Arsenal - stagione finita per Ramsey : si rivedrà con la Maglia della Juventus : Quella contro il Napoli allo stadio San Paolo nel ritorno dei quarti di finale di Europa League è stata l'ultima partita di Aaron Ramsey con la maglia dell' Arsenal . È finita anzitempo, infatti, la ...

Juventus - le prime foto della nuova Maglia bianconera : "La più brutta nella storia" : I tifosi della Juventus sono sul piede di guerra dopo aver scoperto quale sarà la prima maglia dei bianconeri per la prossima stagione. Le prime foto che circolano sui social mostrano Bernardeschi e Dybala con indosso proprio le famigerate maglie, che non sono ancora state presentate ufficialmente d