Konrad Krajewski e l’intimo rimpianto di non essere sceso anch’io in quel tombino

Chi è il cardinale dei poveri Konrad Krajewski : “Sono intervenuto personalmente, è stato un gesto disperato”. È pronto ad assumersi le responsabilità delle sue azioni il cardinale Konrad Krajevski, l’elemosiniere del Papa che ieri sera si è calato nei sotterranei del palazzo occupato da Action in via di Santa Croce in Gerusalemme a Roma per riattivare l’elettricità nell’edificio.-- Dallo scorso 6 maggio quasi quattrocento persone erano costrette a vivere senza acqua calda e luce, dopo ...