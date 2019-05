Dead Rising è ancora un' IP importante per Capcom

eurogamer

(Di lunedì 13 maggio 2019) Nel 2018,chiuseVancouver, il team designato a lavorare alla serie. Nel processo, ha anche annullato i progettiche la compagnia aveva in cantiere. Da allora,non ha detto una parola sulla serie, suggerendo che, almeno per il momento, non rientri nei piani dell'azienda. Non abbiamo visto l'IP dal 2016 e danon c'è nulla che suggerisca che qualcosa cambierà presto. Detto questo, a quanto pareconsideral'IP molto, il che sembra implicare che la serie non è morta.Durante la recente conference call,ha elencato le sue "più importanti proprietà", che includevano: Resident Evil, Street Fighter, Devil May Cry, Monster Hunter, Dragon's Dogma e, appunto,, riporta Comicbook.Leggi altro...

