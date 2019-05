Come ridurre la quantità di microplastiche inquinanti scaricate dalla lavatrice

La cellulite “spia” di problemi alle gambe : Come ridurre pesantezza e gonfiore delle caviglie : gambe più belle sono anche gambe più sane. La parte estetica spesso è correlata con il benessere dell’arto e curare il secondo porta benefici anche alla prima. «La cellulite può essere solo l’inizio, poi arrivano anche problemi funzionali alle gambe», premette Patrizia Gilardino, chirurgo estetico di Milano. «Quello che può apparire solamente come un inestetismo, può diventare un problema non solo estetico. Infatti, spesso la cellulite è ...

PIL E LAVORO/ La lezione dell'Ue su Come ridurre i nostri disoccupati : Negli ultimi anni le politiche messe in campo in Europa per combattere la disoccupazione hanno prodotti risultati. Ma l'Italia resta indietro

Quoziente familiare - Come funziona il sistema che il M5s vuole importare dalla Francia per ridurre l’Irpef alle famiglie : Mentre la politica dibatte di flat tax e relative coperture, le famiglie italiane sempre più tartassate. Secondo un’indagine Ocse, l’Italia nel 2018 si è piazzata al quarto posto nella classifica dei 36 Paesi sviluppati per imposte e contributi sui salari pagati dai nuclei di quattro persone con due adulti che lavorano. E il dato (41,7%) è anche in crescita: 0,32 punti in più rispetto al 2017. Fanno peggio dell’Italia solo ...

Raggi e il pane per spiegare Come ridurre il debito di Roma : "Capito Salvini?" : Salvini contro Raggi, Raggi contro Salvini. Lo scontro tra il ministro dell'Interno e il sindaco di Roma è il leit-motiv degli ultimi giorni. Il segretario della Lega e il primo cittadino della Capitale sono protagonisti di un botta e risposta dove ognuno di loro vuole avere l'ultima parola. Dopo le accuse di Salvini ("Roma è in preda al degrado") e la risposta dell'esponente del Movimento 5 Stelle ("Invece di pensare a noi si occupi della ...

Storie Italiane - il dramma della figlia di Giuliano Gemma : truffata - Come si è dovuta ridurre : "Io avevo investito una cifra altissima, 100mila euro che per me e per tutti sono tantissimi soldi. I soldi me li hanno restituiti tutti, dopo un anno di stalking da parte dell'avvocato. Io mantengo anche un figlio da sola e questa truffa mi ha creato danni economici grossi. Sono qui a testimoniare

Chimica di confinamento : Come ridurre l’inquinamento e immagazzinare energia : Pubblicato su Chemical Science, un nuovo lavoro dell’Istituto officina dei materiali del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Iom) fornisce un sistema modello per la produzione di materiali innovativi utilizzabili in diversi ambiti, dalla Chimica verde ai processi industriali. È il campo della Chimica di confinamento, con la quale si studia la possibilità di accelerare alcune reazioni tra elementi imprigionati tra due strati, un substrato ...

Come ridurre la plastica in casa? 12 acquisti intelligenti : I giornalisti de L'Huffpost, scelgono e raccomandano in maniera indipendente prodotti e servizi che si possono acquistare online. Ogni volta che viene fatto un acquisto attraverso uno dei link presenti nel testo, L'Huffpost riceve una commissione senza alcuna variazione del prezzo finale.Lo sentiamo dire tutti giorni e da tempo: per salvaguardare l'ambiente servono piccoli gesti quotidiani. A iniziare dalla nostra casa, sono tante le scelte ...

Ipertensione : Come prevenire e ridurre il rischio con l’estensione mandibolare : Il Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pisa ha celebrato oggi i 50 anni dell’Istituto di fisiologia clinica: per l’occasione ha diffuso i risultati di una ricerca su prevenzione e riduzione del rischio Ipertensione grazie all’estensione meccanica della bocca con un dispositivo comunemente utilizzato dai dentisti per mantenere aperta la bocca dei pazienti. “L’intuizione iniziale è nata dall’osservazione che ...