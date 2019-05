optimaitalia

(Di lunedì 13 maggio 2019) Nel panico più totale dopo aver ricevuto un SMS con comunicazione di, proprio in queste ore oppure in questi giorni di metà maggio? Prima di fare alcunché e magari disperarsi pure per le proprie finanze, sarebbe meglio respirare profondamente e concentrarsi sul messaggio mobile dal quale si è stati raggiunti, incluso il fantomatico mittente. Alla fine della lettura di questo articolo scoprirete esattamente il perché si tratta di unclamoroso, oltre che un ingegnoso ma pure reiterato tentativo di truffa.La tipologia di testo con protagonista unaè esattamente quella presente a fine articolo. Nel caso specifico, siamo stati raggiunti in redazione proprio dal messaggio in questione (anche se tra l'altro il destinatario della nota non ha affatto risparmi né alcun tipo di rapporto proprio con le Poste). Naturalmente il ...

wordweb81 : Carta BancoPosta bloccata per questioni di sicurezza? Il falso SMS da PosteSpv - OptiMagazine : Carta #BancoPosta bloccata per questioni di sicurezza? Il falso SMS da PosteSpv - Investireoggi : BancoPosta premia la tua carta di credito Oro o Classica con un buono Amazon - -