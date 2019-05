Antstream | la piattaforma streaming dedicata ai retrogame chiude con successo la sua

Parte oggi la campagna Kickstarter per Antstream - la prima piattaforma cloud dedicata al retrogaming : Parte oggi la campagna Kickstarter di Antstream, la prima piattaforma in cloud dedicata al retrogaming. La campagna per la raccolta fondi durerà fino al 10 di maggio ed una versione in beta sarà pubblicata a fine 2019 su PC, Xbox One e mobile.Come riporta Gamasutra, Antstream permetterà di godersi decine di classici provenienti dagli anni 70',80' e 90' senza aver bisogno di alcun download o di emulatori (molto spesso non troppo affidabili). ...