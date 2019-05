Unicoop Firenze smetterà di vendere piatti | bicchieri e posate di plastica monouso

ilpost

(Di domenica 12 maggio 2019) Dal 1° giugno 2019, una delle sette grandi cooperative del sistema Coop,didiusa e getta. Saranno sostituiti con prodotti biodegradabili e compostabili. Le stime diffuse dasulla base

Alessan38970046 : RT @GuysPlastic: Il 70% dei rifiuti marini è costituito da oggetti di plastica monouso. Ecco che UniCoop Firenze passa dalla parte dell’amb… - cory1994 : RT @GuysPlastic: Il 70% dei rifiuti marini è costituito da oggetti di plastica monouso. Ecco che UniCoop Firenze passa dalla parte dell’amb… - battisti_c : @unicoopfirenze (2.5 billions € turnover) is about to ban from June all single use #plastic cutlery sale, with a lo… -